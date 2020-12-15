Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi Açıldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
‘Ailede virüsün yayılma oranı yüzde 60’
Pelin ÜZEK KILIÇ- Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, ailedeki bireylerin koronavirüsü birbirlerine bulaştırma...
Yerli ve milli GES ile Kocatepe’de 600 bin lira tasarruf yapılacak
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Kocatepe Belediyesi tarafından beldeye güneş enerji santrali (GES) yaptırıldı. 920 panelden oluşan santralde üretilecek enerji sayesinde aylık 50 bin,...
Sivas’ta domuz sürüsü görüntülendi
Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yol kenarına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçeye bağlı Ekinci köyünden ilçe merkezine giden Zekai...
Şişli’de zabıta kapkaççı kovalamacası kamerada…
Özgür EREN –Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ'de Libyalı kadının çantasını bindikleri otomobille kapkaç yaparak çalan şüphelileri zabıta ekipleri sirenler çalarak kovaladı. Yakalanacağını anlayınca çantayı yolan...