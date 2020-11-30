Ek fotoğraflar // Kargoyla Hollanda’ya gönderilecek dikişi makinası motorunda uyuşturucu ele geçirildi

Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Kargoyla Hollanda’ya gönderilecek dikişi makinası motorunda uyuşturucu ele...
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AÜ’de koronavirüse karşı geliştirilen 5 aşı, insanlar üzerinde denenecek
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibinin Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) koronavirüs aşısı...
Siirt’te toplu taşıma araçlarındaki fazla yolcuları polis evlerine bıraktı
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te koronavirüs tedbirleri doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza kesilirken, indirilen yolcular polis ekiplerince...
Kayıp 59 küçükbaş dronla bulundu
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesine bağlı Mahmutlar köyünde arazide otlarken kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronla yaptığı arama sonucunda bulundu. Köyde yaşayan U.D., jandarmayı arayarak...
Pandemi sürecinde güvensiz maskelere 759 bin TL ceza
Pandemi ürecinde üretilen maskeler ve tulumlarla ilgili yapılan denetimlerde 47 ürünün test edildiği, 43'ünün güvensiz olduğunun belirlendiği, bunlardan 17'si için 759 bin 716 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.