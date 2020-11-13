Ek fotoğraflar // Kanuni Sondaj gemisi Karadeniz’e uğurlandı

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Köy muhtarından sosyal medyada çağrı: Köyümüze misafir kabul etmiyoruz
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Fatih’te 10 bin bina için plan düzenlemesi
Semra DEMİR-Osman BAKIR/İSTANBUL (DHA) - Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulunca alınan karara göre, ilçede tarihi alana uzak 10 bin binanın, hak...
Asker üniformasıyla Ata’ya saygı
İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon), (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde törenle anıldı. İlçe sakini Katip Genç (57), asker...
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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kümeste toprağa gömülü silahlar ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2’si,...