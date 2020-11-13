Ek fotoğraflar // Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e uğurlandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyorum" dedi.