Ek fotoğraflar // Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e uğurlandı

Özkan ARSLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, Adem Öztürk'ün (55) tabanca ile ateş ederek öldürdüğü eşi Nefik (50), çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk (26) toprağa verildi. Taksi...