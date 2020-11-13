Ek fotoğraflar // Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e uğurlandı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Atatürk, 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen...
Miras nedeniyle kardeşini öldürüp, Nahçıvan’a kaçtı
Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, İman Tazegün (55) miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü (46) namaz kıldığı sırada tabancayla başından vurarak, öldürdü. Tazegün, cinayetin...
Covıd-19 tanı kitlerinde yeni dönem
ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet yürüten Ulusal Metroloji Enstitüsü'nce (UME), Covıd-19 virüsünün tespitinde kullanılan PCR testlerinden daha kaliteli...
Gömeç’te trafik kazası: 4 yaralı
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