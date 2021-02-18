Ek fotoğraflar // Kadıköy’de çöp dağları; belediye işçileri grev yaptı, Kadıköy çöple doldu

Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Kadıköy’de çöp dağları; belediye işçileri grev yaptı, Kadıköy çöple...
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