Ek fotoğraflar // Jinekolog muayenehanesindeki cinayet; Dosya tekrar açıldı 15 yıl sonra Iraklı şüpheli yakalandı

Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Jinekolog muayenehanesindeki cinayet; Dosya tekrar açıldı 15 yıl sonra...
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Ankara’da sokak kısıtlaması ile meydanlar boş kaldı
Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile meydanlar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya büyük...
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