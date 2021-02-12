Ana Sayfa Güncel Haberler ek fotoğraflar// İSTOÇ’ta 4 işyeri yandı (2)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Denizli’de 2 mahalleyi bağlayan yol, çöktü
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan yolda, yağmur nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda...
Erbaa’da ormanlık alanda yangın
İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesindeki ormanlık alanda, piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce köyü...
Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (7)
NURCAN SERÇE VE DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar sevk edildikleri mahkeme...
KARAKOÇ: HER ŞEY ÖLÜR, FOTOĞRAF KALIR
Ankara Kızılay’da İlkay Fotoğrafçılık Stüdyosundan Fotoğrafçı Tankut Karakoç, fotoğrafçılık mesleğinin inceliklerini gazetemizle paylaştı. Karakoç, bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.