Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar// İstanbul’un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor
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Derede erkek cesedi bulundu
Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da,Deliçay Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede...
MSB: ‘Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı’ başarıyla tamamlandı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'da gerçekleştirilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında...
Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı
DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde polisin kaçak midye avlayanlara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphelilerin limana bırakıp kaçtığı tekne, battı. 3 şüpheli yakalanırken, operasyonda 250 çuval dolusu midye...