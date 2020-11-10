Ek fotoğraflar// İstanbul’un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA)- SURİYE'de rejim güçleri, İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu atışı ile vurdu. Saldırılarda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8...