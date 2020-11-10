Ek fotoğraflar// İstanbul’un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor

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Fatih DALDAL/EZİNE(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de 16 yaşındaki Mihriban T., henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Ailesinin konuştuğu sırada cep telefonunun patladığını söylediği Mihriban'ın av tüfeğiyle...
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