Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar// İstanbul’un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor
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Eşini ve 2 çocuğunu öldüren şüpheli tutuklandı
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tartıştığı eşi Nefik (50) ile çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk'ü (26) tabanca ile vurarak öldüren Adem Öztürk (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi...
Ankara’da ‘mahrem imamlar’ soruşturmasında 93 gözaltı kararı (2)
61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı verilen 89 kişiden 61'i yakalanarak gözaltına alındı. Ankara...
Yalos sanatıyla yaptığı eserlerle ihtiyaç sahibi çocukları güldürecek
Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'yalos' diğer adıyla 'çer çöp sanatı' ile kıyıya vuran tahta parçalarından birçok farklı ve güzel eserler...
Otomobil, park halindeki TIR’a çarptı; 1 ölü
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde, otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli- İzmir karayolunun Sarayköy ilçe...