Ek fotoğraflar ///İstanbul’da Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce adliyeye yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip...
İkinci elde fiyatlar düştü, alma zamanı
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