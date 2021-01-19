Ek fotoğraflar // İstanbul’da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon

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Kahramanmaraş’ta çiftlikte yangın
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir çiftlikte çıkan yangında sera ve saman balyaları küle döndü. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Şerefoğlu Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte öğle saatlerinde...
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da oto galerici Ali Çiğiltepe (75), kaldığı iş yerinde sabah saatlerinde yanına giden oğlu tarafından ölü bulundu. Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım...
Pandemi sürecinde ağız sağlığının önemi daha da arttı
Covid - 19 virüsünün vücuda temel giriş yollarından biri olan ağız, virüs bulaşında en kritik bölgelerin başında geliyor. Pandemi sürecinde ağız sağlığı daha da önem kazanırken diş şikayeti yaşayan hastaların, bulaş riskini düşünerek hastanelere gitmekten kaçınabildiği de gözleniyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, enfeksiyon belirtilerinin olması durumunda hastaların randevularını ertelemeleri ve mutlaka test yaptırmaları gerektiğini vurguladı.
Savcı, Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a 2 yıl hapis istedi
Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu...