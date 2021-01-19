Ek fotoğraflar // İstanbul’da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon

Covid - 19 virüsünün vücuda temel giriş yollarından biri olan ağız, virüs bulaşında en kritik bölgelerin başında geliyor. Pandemi sürecinde ağız sağlığı daha da önem kazanırken diş şikayeti yaşayan hastaların, bulaş riskini düşünerek hastanelere gitmekten kaçınabildiği de gözleniyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, enfeksiyon belirtilerinin olması durumunda hastaların randevularını ertelemeleri ve mutlaka test yaptırmaları gerektiğini vurguladı.