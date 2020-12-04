Ek Fotoğraflar// İstanbul’da sis etkili oldu

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Bakan, Akar ve komutanlar gazilerle birlikte fidan dikti
ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, gazilerle birlikte sınır ötesi harekatlarda şehit düşen kahramanların anısına Bilkent'te fidan dikti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar...
‘Trabzon’un yeni Sümela’sı’ için adım atıldı
Trabzon’un Maçka ilçesinde, vadiye hakim sarp kayalık üzerine 8’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kuştul Manastırı, 1200’lü yıllarda yağmalanmasına rağmen geri kalan tarihi kalıntıları ve ihtişamı ile görenleri etkiliyor. 'Trabzon'un yeni Sümela’sı' olarak adlandırılıp, zorlu patika yollardan ulaşılan manastır, başlatılan çevre düzenlemesi ve yol iyileştirme çalışmasıyla turizme kazandırılacak. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Kuştul Manastırı'nın bölgede adından sıkça bahsedilecek" dedi.
İbrahim Kalın ve Bakan Gül dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi(1)
Gülseli KENARLI-Osman BAKIR/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdulhamit, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdulhamit, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe...
Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1...
ANTALYA'DA ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, OTOMOBİLİNİ SATMIŞ Kahramanmaraş'ta, kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açıp, birinin şehit olmasına, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırganın, Antalya'da...