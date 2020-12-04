Ek Fotoğraflar// İstanbul’da sis etkili oldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde, vadiye hakim sarp kayalık üzerine 8’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kuştul Manastırı, 1200’lü yıllarda yağmalanmasına rağmen geri kalan tarihi kalıntıları ve ihtişamı ile görenleri etkiliyor. 'Trabzon'un yeni Sümela’sı' olarak adlandırılıp, zorlu patika yollardan ulaşılan manastır, başlatılan çevre düzenlemesi ve yol iyileştirme çalışmasıyla turizme kazandırılacak. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Kuştul Manastırı'nın bölgede adından sıkça bahsedilecek" dedi.