Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // İstanbul’da sahte altın üreten imalathanelere operasyon
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Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce adliyeye yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan...
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