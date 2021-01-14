(Ek fotoğraflar) – İstanbul’da lapa lapa kar yağışı

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20 yaşındaki Ümit, husumetlisi tarafından öldürüldü
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde K.Y., tartıştığı husumetlisi Ümit Olgun'u (20) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Kozaklı ilçe merkezinde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen...
Prof. Dr. Satar: Afrika çekirgelerinin ülkemize gelişi ve olası istilası felakete yol...
Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Afrika'nın doğusunda yeni...
Alıcı gibi davranan jandarmaya uyuşturucu satmaya çalıştı
Selim KAYA/MARDİN,(DHA)- MARDİN'in Yeşilli ilçesinde alıcı gibi davranan jandarma personeline 333 gram metamfetamin satmak isteyen M.A.İ., suçüstü yakalandı. M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca...
60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası kurdu
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, emekli öğretmen Nardene Kuşçu (66), 60 yılda bin 200 çeşit ata tohumu topladı. Kuşçu, kurduğu tohum bankasında tohumları sakladığını, gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini söyledi. Adana'da...