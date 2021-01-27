Ek fotoğraflar// İstanbul’da kar yağışı başladı

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de uyuşturucu sattığı iddiasıyla polisin evlerinde arama yaptığı şüphelilerin pencereden sokağa attıkları 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ile 600 lira ele geçirildi. Adliyeye...
Sigara tüketimi varis oluşumuna neden olabilir
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TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
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