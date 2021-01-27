Ek fotoğraflar// İstanbul’da kar yağışı başladı

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Kader Buse Acar 730 gündür kayıp (2)
BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın duygusal paylaşımı yürek burktu. Kızı Kader...
Asansöre binmelerine yasak getirilen kuryeler öfkeli; ‘onurumuz kırılıyor’
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bazı apartmanlara asılan 'Paket servisçilerinin, asansörü kullanması yasaktır' yazısına kuryeler tepki gösterdi. Pandemi döneminde zor şartlarda...
Bakan Akar, Sakarya’da 1. Ana Bakım Fabrikası’nda incelemede bulundu
Güven HASBAŞ/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Beşiktaş’ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli adliyeye sevk edildi
Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın 3 turisti bıçakla yaralandıktan sonra yakalanan şüpheli Hasan Hüseyin Y., Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde "Susma" hakkını kullandı. Daha...