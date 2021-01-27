Ek fotoğraflar// İstanbul’da kar yağışı başladı

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İstanbul Havalimanı’ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) ADALET Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji hedeflerinden biri olan ve yolcuların seyahatleri sırasında karşılaştıkları yargısal sorunların daha hızlı çözümü için...
Ataşehir’de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik lambalarına çarptı. Kazada araçta bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.45 sıralarında Dudullu...
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Çukurova Bölgesel Havalimanı Mart 2022’de hizmete...
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Kaynak yapılan tankerde oksijen tüpü patladı: 3 yaralı
Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de kaynak yapmak için bos akaryakıt tankerinin içine giren 3 kişi, oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralandı. Olay,...