- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler /ek fotoğraflar/ İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İflas eden iş insanının ‘euro’ üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi
Vuslat AY-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da iş insanı Ersan S., 2011'de boşanırken kabul ettiği 1000 euroluk iştirak nafakasını, rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale gelip emekli olunca,...
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi....
Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı (2)
KAZA YERİNDE LOKMA TATLISI DAĞITTI Çorum'da, trafik kazasında babası Yaşar Avcı'yı (83) kaybeden avukat İlayda Avcı, kazanın meydana geldiği yerde lokma tatlısı dağıttı. Avcı, kazanın olduğu yaya...
Kuyumcuyu soyup, çalışanı tabancayla yaraladı
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kuyumcuda çalışan Ahmet Taylan'ı tabancayla yaralayan soyguncu, vitrindeki 6 bileziği çalarak kaçtı. Polis, soyguncuyu çaldığı bileziklerle birlikte kısa sürede...