Ek fotoğraflar // İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

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Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde bakımsız kalan onlarca sokak köpeğinin, dağlık alana bırakılarak ölüme terk edildiği iddia edildi. Köpeklerden 7'sinin telef olduğunu tespit...
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