Ek fotoğraflar // İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

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Sahte oturma izni düzenleyen 3 Iraklı yakalandı, 80 ilde geriye dönük...
Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)- YALOVA’da yabancı uyruklu 13 kişiye düzenledikleri sahte belgeyle ikamet izni aldıran Irak uyruklu 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Göç İdaresi'nin polis...
Elektronik sigara kullanımı arttı; koronavirüs riski 5 kat daha fazla
İlknur SARGUT-Doğan GÜNDOĞDU-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- ELEKTRONİK sigara kullanan kişilerin koronavirüse yakalanma riski 5 kat daha fazla. Amerika’da yapılan bu araştırmanın sonuçlarının korkutucu olduğuna dikkat...
Arazisindeki taşları temizletirken iş makinesinin altında kalıp, öldü
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, arazisindeki taşları temizleten çiftçi Esat Altundal (55), manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Divan...
‘Mutant virüs’te, ‘aşı kaçağı’ riski
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