Ek Fotoğraflar///İstanbul’da 2021’in ikinci Yeditepe Huzur Denetimleri

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Mustafapaşa...