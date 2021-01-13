Ek Fotoğraflar///İstanbul’da 2021’in ikinci Yeditepe Huzur Denetimleri

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Mustafapaşa...
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