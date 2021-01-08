Ana Sayfa Güncel Haberler (Ek fotoğraflar) İstanbul’a yağmur bombası tartışmaları
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Elazığ’da depremzedeler için yapılan yeni konutlarda yaşam başladı
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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra depremzedeler için TOKİ tarafından inşaatına başlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı tamamlanan yaklaşık...
Barınağa terkedilen ‘Misket’ yeni sahibini bekliyor
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İSTANBUL (DHA) - Sahibi tarafından hayvan barınağına bırakılan ‘Misket’ adındaki tavşan yeni yuvasını arıyor. Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay, Misket'in eski...
Ankara’da otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara'da binanın garajındaki otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Su kabaklarını aksesuara dönüştürüyor
Manisa'da, emekli fabrika işçisi Yunus Direr (58), kendi imkanlarıyla yetiştirdiği su kabaklarını bir sanatçı titizliğiyle işleyip gece lambası ve birçok değişik aksesuara dönüştürerek, aile ekonomisine katkı sağlıyor.