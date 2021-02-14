Ana Sayfa Güncel Haberler (Ek fotoğraflar) – İstanbul beyaza büründü
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Polis, 55 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlık şüphelisini arıyor
Ramazan DEMİR/ AĞRI (DHA)- AĞRI’da girdiği iş yerindeki çelik kasayı silahla ateş edip, açan ve içindeki parayı alarak kaçan şüphelinin güvenlik kameralarından 55 ayrı...
Zehirli balık kafalarından yiyen 8 çoban köpeği zehirlenerek öldü
Onur GÜDEN/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Geyve ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan, vatandaşların sürülerini de otlatan Mehmet Ali Ünlü'ye ait 8 çoban köpeği, bölgeye atılan zehirli balık...
13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay...
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 13 yaşındaki kız öğrenciye aşk mektubu yazıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kırtasiyeci Erkan Güler,...
Buzdolabı tamircisini 150 lira borcu için öldüren şüpheliler adliyede
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46), 150 TL'lik borç nedeniyle aracının direksiyon başında tabancayla ateş ederek öldüren Mustafa K. (28) ve...