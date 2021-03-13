Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar// İş insanı Taylan Bilgel son yolculuğuna uğurlandı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Uzmanından bahar yorgunluğundan kurtulma tavsiyeleri
İSTANBUL, (DHA) – İlkbahar ile birlikte başlayan sıcaklık ve basınç değişimlerinin insan vücudu üzerinde problemler meydana getirdiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Cem...
Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi, 2'si İran uyruklu...
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci ‘tedbiren’ karantinaya alındı
Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması...
Er Meydanı, mayısta Kumluca güreşleri ile açılıyor
ANTALYA,(DHA) - ANATALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısından, er meydanının 15-16 Mayıs'ta Kumluca güreşleri...