Ek fotoğraflar // HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA (DHA)- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu. Güney Kıbrıs...