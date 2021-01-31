Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
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