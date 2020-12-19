Ek fotoğraflar //Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk gece denetimler sürdü

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü'nün, orman alanlarının bakım çalışmaları kapsamında yaptığı kesimlerde, 2018 yılından bu yana yüzde 29 üretim artışı yakalanarak, 29 milyon 530 bin...