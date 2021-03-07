(Ek fotoğraflar) – Güngören’de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı

İSTANBUL, (DHA) – Pandemi sürecinde evde yaşlı ve engelli hastaların bakımındaki püf noktaları anlatan İlk ve…
Ramiz Kaan OKTAR- Onur GÜDEN/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği’nde…
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA’da Ercan Arslan’ın (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, taklalar atarak fabrikanın inşaat alanına düştü. Kazada…
Cemhan ŞEN- Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE’de dekoratif eşya tasarımı yapan Esra Çubukçu (35), herkesin rahatlıkla ulaşabileceği…
Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA’nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi’nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye…
İSTANBUL, (DHA) - Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün…