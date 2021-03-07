Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Güngören’de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı
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Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı ‘Uzi’ buldu
Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) - ADANA’da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, oto yıkama makinesinin içerisine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele...
Eskişehir’de kar sevinci
Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Hava sıcaklığının sıfırın...
Akıllı lenslerle uzak ve yakını gözlüksüz görmek mümkün
Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akman, "Akıllı lenslerin bir anlamda da göze üç adet lens yerleştirilmiş gibi bir etkisi var. Yakın ve varsa uzak gözlüğünden kurtulmak isteyen hastalara uygulanan bu cerrahi yöntem ile akıllı lens göze yerleştiriliyor ve ömür boyu hasta yakın, orta ve uzak mesafede gözlüksüz görebiliyor." açıklamasında bulundu.
SP hastası Canan pozitif enerjisiyle hayran bırakıyor
Ergün AYAZ- Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kulüpte Para At Terbiyesi Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlanan Serebral palsi hastası Canan Doğan (31), pozitif yapısı ve azmi ile...