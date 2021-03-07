Ek fotoğraflar // Güngören’de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akman, "Akıllı lenslerin bir anlamda da göze üç adet lens yerleştirilmiş gibi bir etkisi var. Yakın ve varsa uzak gözlüğünden kurtulmak isteyen hastalara uygulanan bu cerrahi yöntem ile akıllı lens göze yerleştiriliyor ve ömür boyu hasta yakın, orta ve uzak mesafede gözlüksüz görebiliyor." açıklamasında bulundu.