Ana Sayfa Güncel Haberler (Ek fotoğraflar) – Esenyurt’ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı
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