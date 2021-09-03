Ek Fotoğraflar// Erdoğan: Salgın hala devam ediyor, onları okuldan ayrı bırakma lüksümüz kalmadı

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Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp kamyonuna döktüğü görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma...
Tokat’ta fener alayı düzenlendi
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