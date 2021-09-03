Ek Fotoğraflar// Erdoğan: Salgın hala devam ediyor, onları okuldan ayrı bırakma lüksümüz kalmadı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 53'üncü tabliye bloğunun montajı yapıldı. Her biri 45...