Ek Fotoğraflar// Erdoğan: Aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız (1)

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 80 yaşındaki Ahmet Ç., evin bahçesindeki merdiven demirine iple kendini asarak yaşamına...