Ek fotoğraflar // Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası’nın açılışını yaptı

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Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası’nın açılışını...
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Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- YAZ aylarını Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, Kuzey Ege Denizi'nden müsilaj görüntülerini sosyal medya hesabından, "Dünyanın...
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