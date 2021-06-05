Ek fotoğraflar // Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası’nın açılışını yaptı

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, tepkiye neden oldu. Kadınlardan...