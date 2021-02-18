Ek fotoğraflar // Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 8 yıldır multinodüler guatr rahatsızlığı bulunan ve yaşı ile diğer rahatsızlıkları nedeniyle birçok hastanede ameliyatın riskli görülmesinden dolayı cerrahi müdahale...