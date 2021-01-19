Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Vergin’in cenaze törenine katıldı

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görev sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde...