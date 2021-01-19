Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Vergin’in cenaze törenine katıldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
MSB: Görevi sırasında rahatsızlanan yarbay şehit oldu (2)
BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görev sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde...
‘Fark yaratan öğretmen’ 4 çocuk ile kanser hastası için o saatini...
Aziz ÖNAL/ BİNGÖL (DHA)- BİNGÖL'de öğretmenlik yapan Veysel Çeliker, pandemiden etkilenen öğrencilerinin ailelerinin erzak ve giyim ihtiyaçlarını, topladığı yardımlarla karşılamaya çalışıyor. Çeliker, 2012'de Cumhurbaşkanlığı...
Baba ve 3 kızı elektronik eşya tamir ediyor
Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yaşayan ve 46 yıldır ev aletleri tamiri yapan Ümit Tunaboylu (58), 16 yıl önce eşi Mardiye Tunaboylu'yu kanserden kaybettikten sonra 3...
Suni yeraltı suyu besleme tesisleri susuzluğa çare olacak
Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA)- DEVLET Su İşleri (DSİ) Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer, İzmir'in Tire ilçesinde hayata...