Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Saraylar Resim Müzesi’nin açılışına katıldı
Emekli öğretmen evinde fenalaşıp, öldü
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da iki kızıyla birlikte yaşayan emekli öğretmen Ali İhsan Yılmaz (52), evinde aniden fenalaşıp yere düştü. Kızlarının kalp masajı yaptığı Yılmaz,...
Kuraklığa karşı üzüm ağaçlarına 2 ay önceden budama
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde çiftçiler, kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle üzüm ağaçlarını 2 ay önceden budamaya başladı. Ziraat mühendisi...
Sokak kısıtlaması, internetten market alışverişini artırdı
Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA)- KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında internet üzerinden market alışverişi yapanların sayısı arttı. Tüketiciler, tercih ettikleri marketlerin...
Uludağ’da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
Semih Şahin-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)- BURSA Uludağ'da olası elektrik arızalarına karşı ekipler, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Zorlu hava şartlarında araçların ulaşamadığı noktalara yürüyerek ve tırmanarak...