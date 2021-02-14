Ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş’ın cenazesine katıldı

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Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira
Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 4'üncü kuşaktır güvercin yetiştiren Seyit Mehmet Gürler (30), evinin bahçesinde kurduğu kümeslerde baktığı güvercinleri 2 bin ile 100 bin lira arasında satıyor. 20 yılda...
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