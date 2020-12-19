Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ve tarihi M.Ö. 9'uncu yüzyıla kadar uzanan Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor.