Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Diyarbakır’da kent estetiğini bozan metruk yapılar yıkılıyor
Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki vatandaşların yoğun şikayeti üzerine hızlandırılan metruk yapıların yıkımı devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem kent estetiğini bozmaları...
“Kanser hastaları ağrıyla baş etmek zorunda değil”
İSTANBUL, (DHA)- Kanser ağrısı çeken hastaların yüzde 50'sinin yeterli ağrı tedavisi alamadığına dikkat çeken Algoloji (Ağrı tedavisi) Bölümünden Prof. Dr. Haci Ahmet Alıcı, "Ağrı...
Syedra Antik Kenti’ne turist ilgisi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ve tarihi M.Ö. 9'uncu yüzyıla kadar uzanan Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor.
Rize’de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış
Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı ahşap evde çıkıp, rüzgârın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçrayan...