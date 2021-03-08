Ek fotoğraflar // Çocukluk hayaliydi şimdi İstanbul’un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı…

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- KORONOVİRÜS risk haritasında, düşük riskli iller arasında yer alan Bitlis'te de yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler, arkadaşlarının ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu...