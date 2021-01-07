(Ek fotoğraflar) – Chaple sendromunun tedavisini bulan Türk doktora tıp dünyasından övgü

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen eşinden habersiz otomobilini alıp, dolaşmaya çıkan Fatih K. ile arkadaşı Özkan O., polis ekiplerince akaryakıt istasyonunda yakalandı. Polisten kaçan...