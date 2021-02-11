Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // “Cenazesini tıbbi atık bölümünden aldık” diyerek suç duyurusunda bulundu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sağlık çalışanlarına saldırı kamerada
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, özel bir hastanede hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna 'koronavirüs' yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldırdı. 1'i hemşire 3...
Bakan Selçuk: Kadınlarımızın karar alma mercilerinde olmaları için uğraşıyoruz
Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Son 18 yılda kadınlarımızın her alanda daha çok gelişmesi; eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar...
Sivas’ta doğal gaz zehirlenmesinden hastanelik olan 2 kardeş, taburcu edildi
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, evlerinde doğal gaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan Şeyma (5) ile kardeşi Hamza Yiğit (2) Kaydan, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kaleardı Mahallesi'nde...
Doç. Dr. Özkan:Evde ani ölümler artıyor
Hastane ve acil servislerde bulaş riskinin dışarıya göre düşük olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, “Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla" dedi.