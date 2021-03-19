Ek fotoğraflar // Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Dolmabahçe’de görüştü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.