Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Dolmabahçe’de görüştü
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Semih ERSÖZLER- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 45'e ulaştığı Antalya'daki pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi Covid Yoğun Bakım'daki...
Ankara’da eylem düzenleme çabasındaki 12 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kars’ın geleneksel yemeği; haşıl
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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın yöresel yemeklerinden haşıl, bugün de vazgeçilmez damak tatlarından biri olarak sofralarda yer alıyor. Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde yaşayan Menice...
“Aşı karşıtlığı” kızamığı uykusundan uyandırdı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Doktoru Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Son yıllarda hiçbir bilimsel temele dayanmayan aşı karşıtlığı yüzünden tarihe karışan tehlikeli hastalıklar uykusundan uyandı. Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynler nedeniyle tüm dünyada kızamık hastalığında artış yaşanıyor." uyarısında bulundu.