Ek fotoğraflar// Boğaziçi Üniversitesi’nde güvenlik önlemi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Çin'den getirilen aşıların 2 haftalık inceleme sürecinin olacağını belirtti. İlgili kurumların onay vermesi halinde aşılar için erken kullanım izninin alınacağını ve sırasıyla sağlık çalışanlarından başlanarak, vatandaşa uygulanacağını söyleyen Kayıpmaz, "Bu işlemler yaklaşık 2 hafta süren bir süreç. Daha sonra ocak ayının 2'nci haftasından sonra aşılamaya başlanacak, diyebiliriz" dedi.