Ek fotoğraflar// Boğaziçi Üniversitesi’nde güvenlik önlemi

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Konya’da 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi
Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) - KONYA’da 2021 yılının ilk bebeği 4 kilo 45 gram olarak dünyaya gelen erkek bebek oldu. Kentte yeni yılın ilk...
Sultangazi’de gasp dehşeti: 2 yaralı
Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de, Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı dükkana gelen Afgan uyruklu 5 kişi, kendilerine direnen 2 kişiyi bıçakladı. Saldırganlar 7 telefonu gasp ederek...
‘Yürüyen Adam’dan ‘kadına şiddet’ tepkisi
İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde, ‘Yürüyen Adam' diye tanınan Muhammet Çelik (58), kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için, sırtında taşıdığı ‘Kadınlar bize Allah’ın...
2 haftalık sürece ihtiyacımız var
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Çin'den getirilen aşıların 2 haftalık inceleme sürecinin olacağını belirtti. İlgili kurumların onay vermesi halinde aşılar için erken kullanım izninin alınacağını ve sırasıyla sağlık çalışanlarından başlanarak, vatandaşa uygulanacağını söyleyen Kayıpmaz, "Bu işlemler yaklaşık 2 hafta süren bir süreç. Daha sonra ocak ayının 2'nci haftasından sonra aşılamaya başlanacak, diyebiliriz" dedi.