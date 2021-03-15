Ek fotoğraflar // Beyoğlu’nda otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 bin TL'ye kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını, şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularının bugün itibariyle e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.