Ek fotoğraflar // Bakan Soylu: İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’nda konuştu

Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Bakan Soylu: İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı
ABD, (DHA)- ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarının ihlal edilmesi nedeniyle, Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabın erişime kapatıldığını duyurdu. Sosyal...
Karadeniz köylerinde kısıtlama hareketliliği
Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat tarihlerinde oransal olarak en çok vaka görülen iller sıralamasında 5'inci...
Cinsel taciz şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, farklı zamanlarda 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 17 yaşındaki şüphelinin yürüyerek evine dönen kadını elle taciz...
Keçiören’de Hocalı Şehitleri Anıldı
Hocalı Soykırımı’nın 29’uncu yıl dönümü anma programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “20'nci yüzyılın sonunda, 21'inci yüzyılın başında bütün dünyanın gözü önünde çoluk-çocuk demeden Hocalı’da büyük bir soykırım yapıldı. Hocalı Soykırımı’nın 29’uncu yılında acımızı ve kederimizi tazeliyor, aynı zamanda sevinci ve zaferi de bir arada yaşıyoruz. Bu dönemde Türkiye, Azerbaycan’a destek anlamında üzerine düşeni yaptı. ” dedi.