Ek fotoğraflar // Bakan Soylu: İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’nda konuştu

Hocalı Soykırımı’nın 29’uncu yıl dönümü anma programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “20'nci yüzyılın sonunda, 21'inci yüzyılın başında bütün dünyanın gözü önünde çoluk-çocuk demeden Hocalı’da büyük bir soykırım yapıldı. Hocalı Soykırımı’nın 29’uncu yılında acımızı ve kederimizi tazeliyor, aynı zamanda sevinci ve zaferi de bir arada yaşıyoruz. Bu dönemde Türkiye, Azerbaycan’a destek anlamında üzerine düşeni yaptı. ” dedi.