Ana Sayfa Güncel Haberler Ek Fotoğraflar//Bakan Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Çatıda hareketsiz halde duran çocuk, paniğe neden oldu
Yasin KIRAS-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında hareketsiz halde duran S.K.(14) çevredekileri korkuttu. Sağlık ekibinin kontrol ettiği çocukta bir rahatsızlığa...
Bankadan 1 milyon lirasını çektirdikleri yaşlı kadına “evini de sat”...
Adem VAROL-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, yaşlı bir kadını arayarak “Terör örgütü tarafından banka hesabınıza erişilmeye çalışılıyor, paranızı bize verin kontrol...
Uyuşturucu sattıkları öne sürülen baba ile oğul yakalandı
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği olan hapları sattıkları belirlenen Galip Yılmaz (63) ile oğlu Alper Yılmaz (38), polis ekiplerince...
Çekmeköy’de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü (1)
Ramazan EĞRİ - Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA- ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde...