Ana Sayfa Güncel Haberler Ek Fotoğraflar// Bakan Pekcan: Esnafa destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
CHP İncirliova eski İlçe Başkanı, toprağa verildi
Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)- AYDIN'nın İncirliova ilçesinde düşüp, başını beton zemine çarpan ve ağır yaralanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova eski İlçe Başkanı ve...
Avcılar’da kafeye dadanan hırsızlar kamera görüntüleri sayesinde yakalandı
İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA)- AVCILAR'da bir kafeye kısa aralıklarla iki kez giren dört hırsız polis tarafından kısa sürede yakalanırken, iş yeri sahibi Özcan Özbey,...
Karantinada kaldığı bina önünde ölü bulundu
Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da, Sosyal İzolasyon Kuruluşu’nda karantinaya alınan Adil Bilge (86) binanın önünde ölü bulundu. 3’üncü katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Bilge'nin nasıl düştüğü...