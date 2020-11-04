Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Bakan Koca’nın uyarılarına rağmen İstanbul’da seyahat hareketliliği devam ediyor
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Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı; üreticiler şaşkına döndü
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